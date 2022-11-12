الشلف: تنظيم حملة لأجل ضمان توفر مادة الحليب في السوق المحلي

كشف اليوم، رئيس الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة بالشلف جيلالي قاسمي، عن تنظيم حملة توعوية لأجل تحسيس الموزيعين و التجار حول ضرورة التوزيع المنتظم لمادة الحليب في السوق المحلي.

في ذات السياق، أشار ذات المتحدث بأن الحملة المذكورة التي دعت إليها مديرية التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع إتحاد التجار والحرفين الجزائريين بمشاركة جمعية إرشاد المستهلك، قد لقيت تجاوبا كبيرا من قبل التجار الذين طرحوا جملة من الإنشغالات قصد معالجتها من قبل الجهة الوصية في إطار متابعة مسار توزيع هذه المادة الحيوية.

إلى جانب هذا، سجلت جمعية إرشاد المستهلك السلامة، ردود أفعال مشجعة من قبل الكثير من الزبائن الذين ثمنوا حسبه مثل هذه المبادرات التي تساهم في حلحلة التذبذب المسجل في توزيع مادة الحليب على مستوى السوق المحلية.