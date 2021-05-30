الشلف: تواصل عملية البحث عن الشاب بركان إسحاق بوادي قوسين

تواصلت اليوم عملية البحث عن الشاب المدعو، بركان إسحاق، من مواليد 12 سبتمبر 1998 ببني حواء، والذي إختفى منذ يوم 24 أفريل 2021 على الساعة التاسعة، بعد أن غادر المسكن العائلي الكائن على مستوى منطقة الدومية ببلدية وادي قوسين بالشلف.

حيث تم إبلاغ مصالح الدرك الوطني التي فتحت حسب مصادرنا تحقيقا في الحادثة، في وقت بادر فيه أفراد عائلته و بعض أقاربه وأصدقائه إلى الدخول في رحلة بحث من خلال تنقلاتتهم إلى القرى والمدن المجاورة وإستغلال كل الوسائل التي من شأنه العثور على الشاب إسحاق.

وحسب تصريحات والد الشاب المختفي للنهار أونلاين، فإن هذا الأخير كان يرتدي بدلة رياضية سوداء وقميص أحمر لحظة مغادرته للمنزل، مشيرا إلى أنه يستبعد فرضية مغادرة إبنه إلى الضفة الأخرى عبر قوارب الموت، الحالة التي تجعله يواصل عملية البحث عليه هنا في الجزائر على أمل العثور عليه في أقرب الأجال.