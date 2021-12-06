الشلف: تواصل فعاليات ورشة العمل الخاصة بالمرحلة النهائية لبرنامج كابدال
تواصلت اليوم الإثنين، فعاليات ورشة العمل الخاصة بالمرحلة الرابعة والنهائية لبرنامج كابدال والتي تخص إعداد المخطط البلدي للوقاية من المخاطر الكبرى تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشراكة برنامج الأمم المتحدة ومفوضية الإتحاد الأوربي بعد إختيار 10 بلديات نموذجية على المستوى الوطني لتجسيده من بينها بلدية أولاد بن عبد القادر بولاية الشلف.
وشارك في هذه الدورة التكوينية التي من المنتظر أن تمتد على مدار 4 أيام، من ممثلي ولاية الشلف، وممثلين عن المديرية العامة للحماية المدنية إلى جانب ممثلين عن مديرية البناء والتعمير فضلا عن عدة شركاء وفاعلين تمت دعوتهم لحضور المرحلة الأخيرة المتعلقة بإعداد مخطط الوقاية من المخاطر الكبرى على غرار الزلازل والفيضانات والحرائق.
وتهدف هذه الورشة التكوينية إلى تحديد الإجراءات الهيكلية واللاهيكلية الواجب إتخاذها من أجل التخفيف من حدة المخاطر من خلال ضمان التسيير الحسن للكوارث على المستوى المحلي بما في ذلك إستغلال منظومة المعلومات الجغرافية SIG
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أسدى اليوم، والي الشلف لخضر سداس، تعليمات صارمة إلى كل الفاعلين العموميين من أجل تحسين الأداء المرفقي، وذلك من خلال الإلتزام بضمان الجودة والنوعية فضلا عن سرعة التنفيذ لما يتعلق الأمر بالمشاريع التنموية.
كما جاءت هذه التعليمات خلال الإجتماع الذي أشرف عليه رفقة الأمينة العامة بمقر ولاية الشلف بحضور كل من الأمناء العامون البلديات إلى جانب رؤساء الأقسام الفرعية لمديرية السكن.
فضلا عن ممثلي مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء وأملاك الدولة والمحافظة العقارية والأشغال العمومية. إضافة إلى الموارد الموارد المائية والمصالح الفلاحية والتجهبزات العمومية ومحافظة الغابات في ولاية الشلف.
كما عاين والي الشلف لخضر سداس، مدى تقدم وتيرة تقدم الأشغال في 3 مشاريع تنموية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع حظيرة السيارات وسط مدينة الشلف، مستشفى الأمومة والطفل بحي الشرفة ومشروع تهيئة حي بن سونة.
وشدد ذات المسؤول الذي رافقه في هذه الخرجة الميدانية كل من رئيس دائرة الشلف وممثل المصالح التقنية وأصحاب المقاولات المكلفة بالإنجاز. على ضرورة إستلام هذه المشاريع التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر في الآجال المحددة. مع الإلتزام بالمعايير المتفق عليها في عملية الإنجاز.
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تنقل، والي الشلف لخضر سداس، إلى ملعب محمد بومزاق في زيارة تشجيعية للاعبي فريق مستقبل وادي أسلي لكرة القدم الذي ينشط في بطولة القسم الثاني في خطوة من شأنها الرفع من معنوياتهم عشية تنقلهم إلى ملعب لحبيب بوعقل للتباري مع فريق جمعية وهران.
وإلتقى سداس الذي كان مرفوقا بمدير الشباب والرياضة بمسيري الفريق وتبادل أطراف الحديث مع اللاعبين الذين كانوا كلهم عزيمة للعودة بنقاط المباراة التي تنتظرهم خارج الديار على الرغم من صعوبة المهمة.
طالع أيضا: والي الشلف يؤدي واجبه الإنتخابي ويدعو المواطنين للمشاركة في الإنتخابات بقوة
حث والي الشلف لخضر سداس المواطنين والمواطنات على المشاركة بقوة في الإنتخابات المحلية التي تُجرى اليوم السبت.
وقام والي الشلف بواجبه الإنتخابي صبيحة اليوم السبت بمركز متوسطة السلام. كما أبدى الوالي ارتياحه لظروف التنظيم التي وصفها بالمحكمة والجيدة من قبل القائمين على المركز.
وفي تصريح له على هامش الإدلاء بصوته الإنتخابي، حث الوالي جميع المواطنين على الخروج والمشاركة بقوة في الإنتخابات. كما أن الإنتخاب يمكنهم من إختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والولائية من أجل إنجاح هذا العرس الإنتخابي.
كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الناخبة بولاية الشلف تقدر 7525495 ناخب وناخبة. موزعين على 380 مركز إنتخابي و 1918 مكتب إنتخابي بزيادة مركزين و 4 مكاتب جديدة.
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