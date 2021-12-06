الشلف: تواصل فعاليات ورشة العمل الخاصة بالمرحلة النهائية لبرنامج كابدال

تواصلت اليوم الإثنين، فعاليات ورشة العمل الخاصة بالمرحلة الرابعة والنهائية لبرنامج كابدال والتي تخص إعداد المخطط البلدي للوقاية من المخاطر الكبرى تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشراكة برنامج الأمم المتحدة ومفوضية الإتحاد الأوربي بعد إختيار 10 بلديات نموذجية على المستوى الوطني لتجسيده من بينها بلدية أولاد بن عبد القادر بولاية الشلف.

وشارك في هذه الدورة التكوينية التي من المنتظر أن تمتد على مدار 4 أيام، من ممثلي ولاية الشلف، وممثلين عن المديرية العامة للحماية المدنية إلى جانب ممثلين عن مديرية البناء والتعمير فضلا عن عدة شركاء وفاعلين تمت دعوتهم لحضور المرحلة الأخيرة المتعلقة بإعداد مخطط الوقاية من المخاطر الكبرى على غرار الزلازل والفيضانات والحرائق.

وتهدف هذه الورشة التكوينية إلى تحديد الإجراءات الهيكلية واللاهيكلية الواجب إتخاذها من أجل التخفيف من حدة المخاطر من خلال ضمان التسيير الحسن للكوارث على المستوى المحلي بما في ذلك إستغلال منظومة المعلومات الجغرافية SIG