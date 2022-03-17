الشلف..توزيع 600 وحدة سكنية من مختلف الصيغ في 8 بلديات

أشرف اليوم، والي الشلف لخضر سداس، بحضور ممثلي السلطات المدنية والعسكرية، على مراسيم توزيع مقررات الإستفادة على 600 مستفيد من السكن في مختلف الصيغ عبر 8 بلديات بالولاية.

وجاء هذه النشاط الذي جرت فعالياته في المركز الثقافي الإسلامي، في إطار الإحتفالات المخلدة للذكرى السنتين لعيد النصر تحت شعار إصرار وإنتصار.

في وقت سجلت فيه النهار، إستحان المواطنين المستفيدين من السكن لهذه الإلتفاتة التي من شأنها إخراجهم من حالة الضيق التي كانوا يعيشون فيها منذ سنوات.

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