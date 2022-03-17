الشلف..توزيع 600 وحدة سكنية من مختلف الصيغ في 8 بلديات
أشرف اليوم، والي الشلف لخضر سداس، بحضور ممثلي السلطات المدنية والعسكرية، على مراسيم توزيع مقررات الإستفادة على 600 مستفيد من السكن في مختلف الصيغ عبر 8 بلديات بالولاية.
وجاء هذه النشاط الذي جرت فعالياته في المركز الثقافي الإسلامي، في إطار الإحتفالات المخلدة للذكرى السنتين لعيد النصر تحت شعار إصرار وإنتصار.
في وقت سجلت فيه النهار، إستحان المواطنين المستفيدين من السكن لهذه الإلتفاتة التي من شأنها إخراجهم من حالة الضيق التي كانوا يعيشون فيها منذ سنوات.
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تدخلت، السلطات الولائية ممثلة في مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن مرفوقة بمصالح الأمن والدرك والحماية المدنية، فضلا عن أعوان الخلايا الجوارية ومتطوعي جمعية ناس الخير و الكشافة الإسلامية إلى جانب أعوان الهلال الأحمر الجزائري، للتكفل ب 7 أشخاص دون مأوى ثابت بشوارع مدينة الشلف.
وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الأمر يتعلق ب 3 رجال و 3 نساء وطفلة، حيث تم التكفل النفسي و الأسري ب 5 حالات كانت تمتهن حرفة التسول، فيما تم تفعيل عنصر التنسيق لتحويل مختل عقليا بمستشفى الأمراض العقلية.
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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين.
وذلك بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.
وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام.
ليتم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.
نتيجة لذلك تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها.
و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.
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