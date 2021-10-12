الشلف: توقيف خمسيني بحوزته 28576 وحدة من المفرقعات

تمكنت مصالح أمن دائرة تنس بولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 57 سنة وحجز 28576 وحدة من المفرقعات. فضلا عن ضبط كمية من المخدرات إلى جانب سلاح أبيض محظور.

عملية التوقيف والحجز حسب مصادر النهار أون لاين، تمت بعد توقيف المتهم الذي ضبط بحوزته 88 غ من المخدرات. وبعد تحويل المشتبه فيه إلى المصلحة ومواصلة التحريات تم حجز 28576 وحدة من المفرقعات كان بصدد بيعها بمناسبة المولد النبوي الشريف.

فضلا عن ضبط سلاح أبيض محظور بحوزته من نوع خنجر وبعد إستكمال التحقيقات والتحريات. تم إنجاز ملف جزائي في حقه وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.

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