الشلف: توقيف مروّج مخدرات وحجز 800 قارورة خمر

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف رفقة عناصر فصيلة الأمن والتدخل من توقيف مروّج المؤثرات العقلية.

العملية جاءت بعد مداهمة لأوكار الجريمة، أين تم حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية في قضيتين مختلفتين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية الأولى جاءت إثر معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية.

وبعد التحريات المكثفة، أسفرت العملية عن تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بالمدعو (ف و ) 26 سنة.

وبعد توقيفه تم حجز 15 قرصا مهلوسا نوع بريقاليين، و6.2 غ من المخدرات مهيأة للترويج ومبلغ مالي قدره 1400 دينار.

وسيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة، بعد نهاية التحقيق و استكمال كافة الإجراءات القانونية.

وأوضح البيان، أن القضية الثانية فتمت إثر تكثيف الدوريات، حيث تم العثور على 817 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع.

وكانت المشروبات الكحولية معبأة بإحكام داخل مركبة نفعية كانت مركونة على مستوى الطريق الولائي رقم 02 الرابط بين بلديتي واد سلي و أولاد بن عبد القادر.

وقامت مصالح الدرك الوطني بأولاد بن عبد القادر بفتح تحقيق معمق في القضية للتوصل إلى هوية الفاعلين وتقديمهم أمام العدالة.