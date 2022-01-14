الشلف: جريحان في إصطدام سيارة ة بدراجة في سنجاس

أصيب اليوم، شخصين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حصول إصطدام بين سيارة من نوع Peugeot 207 و دراجة نارية من نوع فيسبا كوكسي على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة عين البية ببلدية سنجاس في الشلف.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف المصابين ونقلهما على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات لتلقي العلاج.