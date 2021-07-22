الشلف: جمعيات أولياء التلاميذ تبارك نسبة النجاح التي حققتها الولاية في البكالوريا

بارك اليوم، ممثلوا جمعيات أولياء التلاميذ التي حققتها ولاية الشلف في شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، حيث اعتبروا بأن المشرفين على قطاع التربية قد كسبوا الرهان، بالنظر إلى أن النسبة المحققة والتي بلغت 65.98 بالمائة لم تحققها الولاية خلال المواسم المنصرمة التي لم تتجاوز فيها نسبة النجاح عتبة 60 بالمائة.

حيث أشار رئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، عبد الله قسول، إلى الظرف الإستثنائي الذي جرى فيه إمتحان شهادة البكالوريا جراء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، مضيفا لقد وقفنا على تلك الظروف ولمسنا مدى التطبيق الصارم للبرتوكول الصحي، فضلا عن الإستقرار الذي شهده القطاع بقدوم المدير الجديد محمد صافو.

أما رئيس المكتب الولائي لفدرالية جمعيات أولياء التلاميذ بالشلف، امحمد دحماني، فقد إعتر النتائج التي تحصلت عليها الولاية بالجيدة، بالنظر إلى الظروف الصحية التي فرضها تفشي فيروس كرورنا، كما ثمن الدور التي لعبته الأطقم الإدارية والتربوية طيلة الموسم الدراسي الفارط، الحالة التي تتطلب مواصلة العمل للحفاظ على هذه المكانة والمرتبة المشرفة.