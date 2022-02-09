الشلف: حجز بندقية صيد بدون رخصة

تمكنت مصالح أمن دائرة الشلف، من حجز بندقية صيد تم ضبطها بحوزة شخص يبلغ من العمر حوالي 60 سنة. بدون رخصة من الجهات الوصية.

وجاءت عملية التوقيف والحجز حسب بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية. بناء على معلومات دقيقة مفادها حيازة أحد الأشخاص لبندقية صيد بدون وثائق. وبعد التحري والتحقيق في قضية الحال تم توقيف المشتبه فيه وحجز البندقية.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حقه وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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