الشلف.. سقوط شجرة على سيارة أجرة بحي الشرفة

تدخلت اليوم الإثنين، مصالح الحماية المدنية، لتأمين حركة المرور ومعاينة سيارة بعد سقوط ا شجرة عليها بالمنطقة رقم 4 بحي الشرفة. كما تمكن عناصر الوحدة المتدخلة، من نزع الشجرة التي أحدثت حسب مصادرنا حالة طوارئ بالمنطقة لحظة سقوطها وقطعها للطريق.

كما تسبب سقوط الشجرة، في خسائر معتبرة للمركبات المارة بالمكان وقت حصول الحادثة. إضافة إلى شل حركة المرور أمام السائقين.

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كما شهدت ولاية الشلف، اليوم الإثنين، احتفالات بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية54 المصادف للفاتح من نوفمبر. حيث أشرفت السلطات الولائية ممثلة في مدير المجاهدين ورئيس دائرة أولاد فارس بمعية الطبيب الشرعي على مراسيم تشييع رفات الشهيد البطل بلحسن في أجواء مهيبة. حضرها جمع من المواطنين وأقارب البطل على مستوى مقبرة الشهداء بمنطقة أهل الشاوي، ومصالحي الدرك الوطني والحماية المدنية فضلا عن ممثلي الأسرة الثورية.

وكانت السلطات الأمنية والولائية قد قامت عشية أمس، بإستخراج ورفع رفات الشهيد من منطقة المالحة بضواحي الطوافرية. بحضور أفراد عائلته وممثلي الأسرة الثورية ونقلها إلى مقر البلدية تمهيدا لعملية إعادة دفنه بمقبرة الشهداء تزامنا والإحتفالات المخلدة للذكرى 67 لإندلاع الثورة التحريرية المظفرة.

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