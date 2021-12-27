الشلف: سونلغاز تحث زبائنها على ضرورة الإستغلال العقلاني للكهرباء والغاز

واصلت اليوم، الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز حملتها التحسيسية من خلال التنقل إلى عدة مناطق في إطار فعاليات القافلة الوطنية الرامية لحث زبائنها على ضرورة الإستغلال العقلاني الكهرباء والغاز بغرض تجنب مخاطر الغاز وخاصة مع إنخفاض درجات الحرارة بحلول فصل الشتاء.

وأشار القائمون على هذه القافلة التي إنطلقت فعالياتها يوم أمس من ساحة التضامن وسط مدينة الشلف، أين تم تنظيم أبواب مفتوحة أمام المواطنين تم خلالها توزيع مطويات وتقديم شروحات للمتوافدين، إلى أن عملية تسديد الفواتير المتأخرة لا تزال مفتوحة أمام زبائن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز وذلك من خلال إستغلال كل الطرق التي تم وضعها تحت التصرف لدفع مستحقات الكهرباء المستهلكة وخاصة خلال الفترة التي تميزت بإرتفاع الإصابات المؤكدة بكوفيد 19.

ولقيت هذه الحملة التحسيسية مشاركة فعالة من قبل المنخرطين في صفوف الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة، التي ثمن رئيسها جيلالي قاسمي في تصريح خص به النهار أونلاين، تجاوب المارة مع القائمين على هذه الفعاليات التي إستهدفت مواطني مختلف بلديات الولاية.