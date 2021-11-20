الشلف: سونلغاز تشرع في حملة لتحصيل 419 مليار سنتيم كديون لدى زبائنها

كشف اليوم، بيان لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز عن شروع مصالحها في حملة واسعة النطاق لتحصيل الديون المترتبة عن الكهرباء المستهلكة لدى زباىنها والمقدرة ب 419 مليار سنتيم إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2021.

وأشار ذات البيان، إلى أن إرتفاع قيمة هذه الديون لدى الزبائن يعود إلى فترة تفشي كوفيد 19 وما ترتب عنها من تسهيلات خصت تعليق قطع التيار الكهربائي عن المواطنين المتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء والغاز.

وقصد إنجاح الحملة التي تهدف إلى تحصيل قيمة الديون المترتبة عن الكهرباء المستهلكة، وفرت مؤسسة سونلغاز عدة سبل لأجل تسهيل مهمة تسديد فواتير الكهرباء وعلى مستوى أي مكتب تابع لها على مستوى التراب الوطني.

فضلا عن إمكانية إستغلال خدمة الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة على شبكة الأنترنت www.sadeg.dz وذلك من خلال إستعمال بطاقات الدفع البنكية.