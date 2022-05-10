الشلف: عقوبات تصل إلى 12 سنة حبسا نافذا للمضاربين بالموز

أفادت اليوم، مصادر مطلعة بأن محكمة الجنح لدى مجلس قضاء الشلف، قد سلطت عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. في حق كل من المتهم الموقوف المدعو “ش.ا” إلى جانب شريكه الموقوف هو الآخر المدعو “ر.س.ع”.

فيما أدانت محكمة الجنح المتهم الثالث المدعو “م.س.ا” و الذي يوجد في حالة فرار بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا. بعد متابعتهم بجنحتي المضاربة غير مشروعة وعدم الفوترة في قضية تخزين 217 طن من مادة الموز بوادي الفضة.

وتعود تفاصيل قضية الحال حسب مصادر “النهار أونلاين”، إلى تاريخ 11 أفريل 2022، لما باشرت عناصر الفرقة الإقتصادية و المالية على مستوى أمن ولاية الشلف فتح تحقيق إبتدائي. بناء على ورود معلومات مفادها قيام 3 أشخاص بتخزين 217 طن من مادة الموز لأجل المضاربة.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم إحالة المتهمين على وكيل الجمهورية الذي أشرف على إستجوابهم قبل تحويل ملف القضية إلى قاضي الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري.

في وقت تم فيه تأجيل القضية إلى تاريخ 25 أفريل ثم إلى جلسة يوم 09 ماي 2022. وبعد المرافعات تمت إدانة المتهمين في قضية الحال بأحكام تتراوح بين 7 و 12 سنة حبسا نافذا.

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الشلف: الحبس المؤقت لـ 3 أشخاص لتخزينهم 217 طن من الموز

أودعت محكمة الشلف 3 أشخاص الحبس المؤقت في قضية تخزين كمية معتبرة من مادة الموز بغرف التبريد لإحداث الندرة.

وحسب بيان لمحكمة الشلف ، فإنه وبناء على التحقيق الإبتدائي المفتوح من طرف الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف. وعلى إثر معلومات تفيد بقيام ثلاث أشخاص بتخزين كمية معتبرة من مادة الموز بغرف التبريد لإحداث الندرة. تم مداهمة المكان وحجز 217 طن من هذه المادة التي كانت موجهة للمضاربة.

كما أضاف ذات البيان، أنه و بعد إتمام إجراءات التحقيق تم اليوم الإثنين تقديم أطراف القضية أمام النيابة. بعد استجوابهم حول ما نسب إليهم من طرف وكيل الجمهورية أمام قاضي الجنح بالمحكمة. بموجب إجراءات المثول الفوري من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة و جنحة عدم الفوترة.

كما تم تأجيل القضية إلى تاريخ 25 من الشهر الجاري و إيداع المتهمين الحبس المؤقت.

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