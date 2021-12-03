الشلف: غلق 5 طرقات جراء تساقط الحجارة والسيول الجارفة

كشفت اليوم، مصادر محلية مطلعة، بأن التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط أمطار غزيرة على مختلف مناطق ولاية الشلف منذ مساء أمس، قد تسببت في حصول إنقطاعات جزئية على مستوى 5 طرقات في كل بلديات تلعصة، تنس، بوزغاية، تاجنة والظهرة.

حيث تسبب الأمطار الغزيرة في حصول إنهيار صخري بالطريق الولائي الذي يربط بلدية تلعصة بمنطقة تاغزولت على المحور الوطني رقم 11، أين تدخلت مصالحي الحماية المدنية والدرك الوطني إلى جانب مصالح الأشغال العمومية و البلدية لإزالة الحجارة وتأمين حركة المرور.

أما في بلدية تنس فقد تم تسجيل تساقط الحجارة على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة قيصر بتنس، فيما تم تسجيل إنقطاعات جزئية في كل من الطريق البلدي الرابط بين تاجنة وبقعة الدرايز جراء إنهيار منشأة فنية، والطريق البلدي الرابط بين منطقتي الخربة والعطاطفة ببلدية بوزغاية بسبب إنهيار التربة.

وأشارت ذات المصادر، إلى إرتفاع منسوب وادي جعران على مستوى قرية أولاد بوزيان ببلدية الظهرة، ما تسبب في فيضان الوادي وإنقطاع طريق القرية لساعات، في وقت تدخلت فيه مصالي الحماية و الدرك الوطني لمساعدة المواطنين على المرور لقضاء حاجياتهم.

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أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذّر من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى الـ 900 متر.

وجاء في النشرية أن سمك الثلوج سيتراوح من 5 إلى 10 سنتمتر بالمناطق الوسطى والشرقية.

الولايات المعنية: تلمسان،سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت وتيسمسيلت.

وفي نفس السياق، أعلنت ذات المصالح تساقط الثلوج على عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة وتبسة.

أما سمك الثلوج فسيتراوح بين 10 و15 سنتمتر إلى غاية الثالثة بعد الزوال من نهار اليوم الجمعة.

كما أضافت ذات المصالح، أن جل الولايات ستعرف تساقط أمطار غزيرة مرفوقة ببرد.

أما الولايات المعنية: تلمسان،عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر وسيدي بلعباس.

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