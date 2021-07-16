الشلف: مجهولون يخربون قبورا لإستغلال أعضاء الأطفال في طقوس الشعوذة!

إكتشف اليوم، المواطنون الذين شاركوا في الحملة التطوعية التي تم تنظيمها لتنظيف وتنقية مقبرة منسية تقع بمحاذاة الجامعة بالبقعة، وجود قبور خاصة بالأطفال الصغار مفتوحة بعد تعرضها للتخريب من قبل مجهولين لإستغلال أعضائهم في طقوس السحر والشعوذة.

حيث تم الوقوف على قبور نزعت منها بعض الأعضاء وفق الصور التي تم إلتقاطها اليوم، كما تم العثور على طلاسم وحورز وصور وكتب فضلا عن ملابس داخلية للنساء والأطفال تم إستغلالها في طقوس الشعوذة.

وبغرض ضمان تواصل هذه الحملة الهادفة إلى تنقية المقابر من كل الأغراض التي إستغلها بعض السحرة والمشعوذين، إتفق المشرفون على خرجة اليوم على تنظيم حملة مماثلة يوم الجمعة المقبل، لأجل تنقية وتنظيف مقبرة يحيى بوعلاش بحي المصالحة.