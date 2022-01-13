الشلف: مديرية التجارة تشرع في مراقبة مسار تسويق الزيت عبر 5 بلديات

شرعت اليوم، فرق مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الشلف، في عملية مراقبة مسار تسويق مادة الزيت بغرض قطع الطريق أمام التجار الذين يتعمدون إخفاء هذه المادة الأساسية بغرض المضاربة، حيث مست هذه العملية في مرحلتها الأولى 5 بلديات.

وأشارت مصادر النهار أونلاين، إلى أن البلديات التي زارتها فرق مديرية التجارة اليوم هي كل من عين أمران، الهرانفة، الصبحة، وادي أد أساس وبوقادير.

وسبق الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة وأن طالبت على لسان رئيسها جيلالي قاسمي بضرورة تحرك مصالح مديرية التجارة في إتجاه تفعيل دور الرقابة لتأمين مسار تسويق مادة الزيت وقطع الطريق أمام التجار الذين يقفون وراء إخفاء الزيت لأجل المضاربة ورفع الأسعار.