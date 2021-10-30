الشلف: مديرية الثقافة تشرع في إنجاز جداريات مخلدة لذكرى إندلاع الثورة

أشرف اليوم، مدير الثقافة والفنون لولاية الشلف محمود حسناوي، على إنطلاق عملية إنجاز جداريات تزينية وسط مدينة الشلف، وذلك بالتزامن مع إنطلاق الإحتفالات المخلدة للذكرى 67 لإندلاع الثورة التحريرية المظفرة.

وشارك في إنجاز هذه الجداريات عدة أسماء تركت بصمتها في عالم الرسم بولاية فضلا عن فنانين تشكيلين هواة تميزوا بإبداعاتهم من خلال النشاطات والفضاءات التي تشرف عليها مديرية الثقافة من خلال مرافقها المتمثلة في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية والمتحف الجهوي العمومي العمومي عبد المجيد مزيان ودار الثقافة.

وشد هذا العمل الثقافي المتميز، إنتباه العشرات من عابري الشارع الرئيسي المقابل للخزينة العمومية وسط مدينة الشلف، أين وقف بعضهم عند للتمتع بجمال تلك اللواحات التي تحمل ألوانا ورموزا تمجد الثورة التحريرية.