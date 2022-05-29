الشلف: مديرية السياحة تكون 50 مرشدا تحسبا لموسم الإصطياف

أفادت اليوم الأحد، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية الشلف، بأن 50 مرشدا سياحيا قد تم تكوينهم حول عملية الترويج للسياحة الداخلية و طرق التعامل الأمثل مع السواح المتوافدين على مختلف مناطق الولاية و خاصة الساحلية منها خلال موسم الإصطياف.

في ذات السياق، أكدت مصادر النهار أونلاين، بأن ذات المصالح تعتزم توزيع هؤلاء المرشدين عبر الساحات العمومية بعاصمة الولاية، فضلا عن الشريط الساحلي الذي يتميز بمسالك أثرية تعكس مدى البعد التاريخي للمنطقة.

فيما من المنتظر أن يظهر هؤلاء المرشدين بأقمصة تحمل عبارة سقسيني، ask me ، إلى جانب إتقانهم للغة أجنبية واحدة على الأقل من بين اللغات التالية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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