الشلف: مديرية الطاقة تتوقع ربط 35 ألف مسكن بالغاز خلال السنة الجارية
كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة لولاية الشلف، بأن البرنامج المسطر والأشغال الجارية ميدنيا في عدة عمليات هامة، جعلت مصالحها تتوقع ربط 35707 مسكن عبر المناطق الريفية والنائية بغاز المدينة خلال السنة الجارية 2022 بتقييم كيلومتري يقدر ب 1251.33 كلم عبر مختلف بلديات الولاية، فضلا عن توقع ربط 3279 مسكن بالكهرباء بتقييم كيلوميتري يقدر ب 112.403 كلم موزعة على 91 مركزا عبر بلديات الولاية.
وأشارت ذات المصادر، إلى المساعي المبذولة لوضع 8 محطات خدمات قيد الإستغلال في كل من بلديات وادي قوسين، عين أمران، الشطية، سيدي عبد الرحمان، أولاد فارس، الشلف، حرشون والصبحة، إلى جانب محطتين بالسير غاز في كل من بلديتي الأبيض مجاجة والشطية.
فيما لا تزال الأشغال جارية لربط 12 مدرسة بغاز البروبان، مع تسطير برنامج لربط 109 مدرسة بغاز البروبان خلال السنة الجارية 2022، إلى جانب وضع مصنعين لإنتاج الأسمدة الفلاحية حيز الخدمة في كل من بلديتي سيدي عكاشة والزبوجة.
في ذات السياق أشارت ذات المصادر إلى أن مصالح مديرية الطاقة قد أنجزت خلال السنة المنصرمة ما مجموعه 593.227 كلم من شبكة التوزيع لربط 15541 مسكن بغاز المدينة موزعة على عدة بلديات تخص 94 منطقة نائية ضمن مختلف البرامج، حيث تم ربط 7694 مسكن بالغاز بطول شبكة توزيع تقدر ب 278.79 كلم في 51 منطقة نائية وريفية، ما مكن ذات المصالح من تسجيل نسبة ربط تقدر ب 78 بالمائة عبر تراب الولاية.
كما تمكنت ذات المصالح من ربط 2035 مسكن بالتيار الكهربائي في مختلف بلديات الولاية خلال السنة المنصرمة مع تسجيل نسبة تغطية بلغت 98 بالمئة عبر تراب الولاية، إلى جانب وضع 3 محطات خدمات حيز الخدمة وربط 60 مدرسة بغاز البروبان.
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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.
وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.
كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.
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