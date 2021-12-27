الشلف: مديرية النشاط الإجتماعي تنظم أياما تكوينية حول التكفل المؤسساتي

شرعت اليوم، مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن في تنظيم أيام تكوينية حول المقاربات الحديثة في مجال التكفل المؤسساتي بمختلف أنواعه لفائدة موظفي قطاع التضامن تجسيدا البرنامج التكويني المعتمد من قبل الوزارة الوصية.

وتجري فعاليات هذه الأيام التكوينية على مستوى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بالردار، وتخص الحالة الخاصة للنفسانيين التربويين ومعلمي التعليم المتخصصة والمربين المختصيين وكافة مؤطري الأقسام الخاصة.

فضلا عن إطارات المديرية والمفتش البداعوجي ومدراء المؤسسات المتخصصة والمختصين في مجال البرامج التعليمية العالمية.

ويتطلع القائمون على هذه الأيام التكوينية حسب مصادر النهار، بلوغ أقصى درجات الكفاءة الشخصية في البيئة الحالية وحتى المستقبلية لذوي الإحتياجات الخاصة من خلال التركيز على البرنامج التربوي الفردي.