الشلف: مدير التربية يأمر بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بمتوسطة كرشوش محمد
كشفت اليوم مصادر محلية مطلعة، بأن مدير التربية لولاية الشلف، محمد صافو، قد أمر خلال الساعات الأخيرة بإيفاد لجنة تحقيق لأجل تقصي الحقائق على مستوى متوسطة كرشوش محمد بوادي الفضة بخصوص قضية تعرض مشرف تربية للتعنيف.
قبل إتخاذ جملة من الإجراءات التي وصفها المكتب الولائي لنقابة الساتاف في البيان الصادر في 15 نوفمبر المنصرم بالتعسفية والمخالفة للقانون من قبل المدير ومستشار التربية.
وحسب ذات المصادر، فإن المشرف المدعو قوادري هباز جيلالي قد تعرض مساء يوم 17 فيفري 2021 إلى الإعتداء من قبل مدير متوسطة كرشوش محمد بوادي الفضة، الذي قام بتحرير إشعار تخلي مخالف للقانون للضحية في صباح اليوم الموالي قبل مطالبته من قبل الأمين الذي تم إنهاء مهامه بإستيفاء إجراءات إستئناف العمل وتجريده من مهامه من قبل مستشار التربية على الرغم من حضوره الدائم قبل منعه من إمضاء محضري الخروج والدخول.
ولما كانت نقابة الساتاف تنتظر إنصافه، تفاجئت بإصدار مقررة نقل تحمل تاريخ 12 جويلية2021 فيما تم إستدعائه يوم 14 سبتمبر 2021 لإمضاء محضر التنصيب بمتوسطة تيبة علي بالزبابجة، مع العلم بأن المشرف كان يزاول مهامه بمتوسطة كرشوش محمد بصفة منتظمة إلى تاريخ إستدعائه.
وتمسكت نقابة الساتاف بمطلب إلغاء مقررة النقل التعسفي للمشرف المذكور، الذي تعرض للإعتداء، وإحالة كل من مدير ومستشار التربية على المجلس التأديبي، مع رفع التعليق على الراتب الشهري للمشرف وتمكينه من كل مستحقاته المالية ما تعلق منها بالراتب أومنحة المردودية.
طالع أيضا: الشلف: الوالي يسدي تعليمات صارمة لكل الفاعلين العموميين لتحسين الأداء المرفقي
أسدى والي الشلف لخضر سداس، تعليمات صارمة إلى كل الفاعلين العموميين من أجل تحسين الأداء المرفقي، وذلك من خلال الإلتزام بضمان الجودة والنوعية فضلا عن سرعة التنفيذ لما يتعلق الأمر بالمشاريع التنموية.
كما جاءت هذه التعليمات خلال الإجتماع الذي أشرف عليه رفقة الأمينة العامة بمقر ولاية الشلف بحضور كل من الأمناء العامون البلديات إلى جانب رؤساء الأقسام الفرعية لمديرية السكن.
فضلا عن ممثلي مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء وأملاك الدولة والمحافظة العقارية والأشغال العمومية. إضافة إلى الموارد الموارد المائية والمصالح الفلاحية والتجهبزات العمومية ومحافظة الغابات في ولاية الشلف.
كما عاين والي الشلف لخضر سداس، مدى تقدم وتيرة تقدم الأشغال في 3 مشاريع تنموية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع حظيرة السيارات وسط مدينة الشلف، مستشفى الأمومة والطفل بحي الشرفة ومشروع تهيئة حي بن سونة.
وشدد ذات المسؤول الذي رافقه في هذه الخرجة الميدانية كل من رئيس دائرة الشلف وممثل المصالح التقنية وأصحاب المقاولات المكلفة بالإنجاز. على ضرورة إستلام هذه المشاريع التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر في الآجال المحددة. مع الإلتزام بالمعايير المتفق عليها في عملية الإنجاز.
طالع أيضا: الشلف: الوالي يزور لاعبي مسقبل واد أسلي لتشجيعهم على العودة بالفوز من وهران
تنقل، والي الشلف لخضر سداس، إلى ملعب محمد بومزاق في زيارة تشجيعية للاعبي فريق مستقبل وادي أسلي لكرة القدم الذي ينشط في بطولة القسم الثاني في خطوة من شأنها الرفع من معنوياتهم عشية تنقلهم إلى ملعب لحبيب بوعقل للتباري مع فريق جمعية وهران.
وإلتقى سداس الذي كان مرفوقا بمدير الشباب والرياضة بمسيري الفريق وتبادل أطراف الحديث مع اللاعبين الذين كانوا كلهم عزيمة للعودة بنقاط المباراة التي تنتظرهم خارج الديار على الرغم من صعوبة المهمة.
طالع أيضا: والي الشلف يؤدي واجبه الإنتخابي ويدعو المواطنين للمشاركة في الإنتخابات بقوة
حث والي الشلف لخضر سداس المواطنين والمواطنات على المشاركة بقوة في الإنتخابات المحلية التي تُجرى اليوم السبت.
وقام والي الشلف بواجبه الإنتخابي صبيحة اليوم السبت بمركز متوسطة السلام. كما أبدى الوالي ارتياحه لظروف التنظيم التي وصفها بالمحكمة والجيدة من قبل القائمين على المركز.
وفي تصريح له على هامش الإدلاء بصوته الإنتخابي، حث الوالي جميع المواطنين على الخروج والمشاركة بقوة في الإنتخابات. كما أن الإنتخاب يمكنهم من إختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والولائية من أجل إنجاح هذا العرس الإنتخابي.
كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الناخبة بولاية الشلف تقدر 7525495 ناخب وناخبة. موزعين على 380 مركز إنتخابي و 1918 مكتب إنتخابي بزيادة مركزين و 4 مكاتب جديدة.
طالع أيضا عن الولاية:
الشلف: حجز 2500 صوص من نوع “كوكلي” موجّه للبيع والتسويق
الشلف: الجمارك تحجز 2112 قارورة خمر داخل شاحنة تبريد بالمصالحة
الحماية المدنية تتدخل لتصريف مياه الأمطار المتسربة إلى المساكن
الوالي يعاين وضعية الأشغال بمشروع 160 مسكن ترقوي بواد الفضة
المقصيون من حصة 90 مسكن إجتماعي بتلعصة يحتجون أمام مقر الولاية
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp