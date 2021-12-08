الشلف: مدير التربية يأمر بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بمتوسطة كرشوش محمد

كشفت اليوم مصادر محلية مطلعة، بأن مدير التربية لولاية الشلف، محمد صافو، قد أمر خلال الساعات الأخيرة بإيفاد لجنة تحقيق لأجل تقصي الحقائق على مستوى متوسطة كرشوش محمد بوادي الفضة بخصوص قضية تعرض مشرف تربية للتعنيف.

قبل إتخاذ جملة من الإجراءات التي وصفها المكتب الولائي لنقابة الساتاف في البيان الصادر في 15 نوفمبر المنصرم بالتعسفية والمخالفة للقانون من قبل المدير ومستشار التربية.

وحسب ذات المصادر، فإن المشرف المدعو قوادري هباز جيلالي قد تعرض مساء يوم 17 فيفري 2021 إلى الإعتداء من قبل مدير متوسطة كرشوش محمد بوادي الفضة، الذي قام بتحرير إشعار تخلي مخالف للقانون للضحية في صباح اليوم الموالي قبل مطالبته من قبل الأمين الذي تم إنهاء مهامه بإستيفاء إجراءات إستئناف العمل وتجريده من مهامه من قبل مستشار التربية على الرغم من حضوره الدائم قبل منعه من إمضاء محضري الخروج والدخول.

ولما كانت نقابة الساتاف تنتظر إنصافه، تفاجئت بإصدار مقررة نقل تحمل تاريخ 12 جويلية2021 فيما تم إستدعائه يوم 14 سبتمبر 2021 لإمضاء محضر التنصيب بمتوسطة تيبة علي بالزبابجة، مع العلم بأن المشرف كان يزاول مهامه بمتوسطة كرشوش محمد بصفة منتظمة إلى تاريخ إستدعائه.

وتمسكت نقابة الساتاف بمطلب إلغاء مقررة النقل التعسفي للمشرف المذكور، الذي تعرض للإعتداء، وإحالة كل من مدير ومستشار التربية على المجلس التأديبي، مع رفع التعليق على الراتب الشهري للمشرف وتمكينه من كل مستحقاته المالية ما تعلق منها بالراتب أومنحة المردودية.