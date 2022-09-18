الشلف: مصالح الدرك تسطر برنامجا خاصا لتأمين الدخول المدرسي

أفاد اليوم، بيان لمصالح الدرك الوطني لولاية الشلف، عن إتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بتوفير الشروط والظروف الأمنية المناسبة في محيط المؤسسات التعليمية وذلك من خلال وضعِ مخطط أمني وقائي خاص تحسبا للدخول المدرسي 2022/ 2023.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية بما فيها دور الحضانة، المدارس الإبتدائية، المتوسطات و الثانويات فضلا عن المرافق الجامعية في كل من تنس، أولاد فارس، الحسنية والشلف.

حيث يرتكز المخطط المذكور على جملة من التدابير المتمثلة في تكثيف التشكيلات الأمنية خاصة في الفترات المتزامنة مع أوقات الدخول و الخروج مع تسهيل سيولة حركة المرور بالقرب من هذه المؤسسات والمحافظة على أمن وسلامة المتمدرسين والأولياء.

وفي هذا الإطار، تقرر نشر عناصر الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة مدعومة بالتغطية الجوية لتوفير أمن جواري أنجع، بغرض زرع الطمأنينة والسكينة في نفوس الأولياء والمتمدرسين.

في وقت تم فيه إتخاذ جملة من الإجراءات الخاصة لتأمين وضمان سيرورة حركة المرور عن طريق التواجد الفعلي والفعال للوحدات، مع التركيز على الجانب التوعوي الذي يعتبر أحد الأساليب الناجعة في السلامة المرورية.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع. أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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