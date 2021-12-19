الشلف: مصالح الغابات توزع 5370 شتلة خروب على فلاحي مناطق الظل

أشرف اليوم، أعوان إقليم الغابات لبني حواء على عملية توزيع 5370 شتلة حروب على فلاحي مناطق الظل ببلدية بريرة في خطوة من شأنها تطوير وتوسيع حظيرة شعبة الخروب بولاية الشلف.

وأشار بيان محافظة الغابات لولاية الشلف، إلى إستفادة 7 مناطق ظل من هذه العملية، ويتعلق الأمر بدواوير كل من بومزال، القصور، إقادين، تبريدية، عزومية، بني عقيل وخلوفة.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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تمكنت مصالح أمن دائرة بني حواء الشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و22 سنة يقومون بعمليات السرقة من داخل المحلات التجارية.

وجاءت عملية التوقيف حسب مصادر النهار، على إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا مفادها تعرض محله التجاري بوسط مدينة بني حواء للسطو والسرعة.

وبعد تدخل ذات المصالح تم توقيف المشتبه فيهم في عملية نوعية تم خلالها حجز أسلحة بيضاء تمثلت في نازع المسامير. كما حجز أيضا قضيبين حديديين و3 خناجر كانت تستعمل في عملية السرقة في وقت تم فيه إسترجاع المسروقات.

وبعد إتمام التحقيقات تم إنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية السرقة من داخل محل تجاري بالكسر وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.

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