الشلف: ملعب حي الزمول يغرق في مياه الأمطار بواد الفضة!

تسببت اليوم، التقلبات الجوية في تسرب كميات هائلة لتغمر ملعب حي الزمول ببلدية وادي الفضة جراء إرتفاع منسوب وادي الشلف، فضلا عن السيول الجارفة التي إجتاحت عدة مناطق على غرار أحياء السقاسيق، القوابع، الزمول والمناطق المجاورة لسهل الياسرية بوادي الفضة.

في ذات السياق، ناشدت المنظمة الوطنية للمجتمع المدني للعدالة والتنمية الإجتماعية بضرورة تدخل السلطات المحلية في أقرب الآجال، لبعث مشروع حماية المناطق المجاورة لسهل الياسرية من أخطار الفيضانات، كما أشارت ذات الهيئة بأن الوضعية الراهنة لا تبعث عن الإرتياح بالنظر التسربات المسجلة مع كل تساقط الامطار.

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