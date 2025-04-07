الشلف: نجاح عملية إنقاذ سائق شاحنة محصور بمنحدر الزبوجة

تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 12 ظهر اليوم لإنقاذ سائق شاحنة تعرض لحادث انقلاب. أثناء مرور مركبته على الطريق الرابط بين بلديتي الزبوجة وبني حواء.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الشاحنة انحرفت عن مسارها وسقطت في منحدر. مما أدى إلى احتجاز السائق داخل كابينة القيادة. وبالرغم من صعوبة الوضع تمكنت الفرق المتدخلة من إتمام عملية الإنقاذ بنجاح. حيث استدعى الأمر إستخدام أدوات التفكيك والقطع لإنقاذ السائق المحصور .

كما أن الحادث أسفر عن إصابة السائق بجروح وكسور متفاوتة ، ما استدعى تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث. قبل أن يتم إجلاؤه إلى المصالح الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم .

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