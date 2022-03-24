الشلف: وضع قاعة علاج حيز الخدمة بدوار الشعالة

أشرف اليوم، والي الشلف لخضر سداس، على وضع قاعة العلاج التي إستفادت منها منطقة الظل المسماة الشعالة ببلدية سيدي عكاشة حيز الخدمة.بحضور ممثلي السلطات المحلية والعسكرية. فضلا عن جمع من أعيان وساكنة المنطقة.

وقد تم إطلاق إسم المجاهد رقوع يحيى على هذا المرفق الصحي الجديد، كما عاين الوالي والوفد المرافق له الملعب الجواري الذي تم وضعه تحت تصرف شباب المنطقة مؤخرا.

أقدم اليوم، ممرضو وأطباء قاعة العلاج بتاجنة مركز بولاية الشلف، على تنظيم وقفة إحتجاجية للمطالبة بضرورة التدخل العاجل للجهات الوصية للعمل في إتجاه تحسين ظروف العمل.

وحسب تصريحات بعض أعضاء الطاقم الطبي والشبه الطبي للنهار، فإن قاعة العلاج المذكورة بما فيها مصلحة الأمومة والطفل في أمس الحاجة اليوم إلى عملية ترميم لأجل وضع حد لتسرب مياه الأمطار إليها.

إلى جانب تهيئة المحيط الخارجي الذي تحول إلى برك مائية بعد أن غمرته السيول المحملة بالأوحال والأتربة خلال الأيام الأخيرة.

فضلا عن تسجيل نقص في التأطير وخاصة أطباء الأسنان، كما طالبوا بعض المحتجين بضرورة تدخل القائمين على قطاع الصحة بالولاية بغرض ترقية هذا المرفق إلى عيادة متعددة الخدمات.

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حث والي الشلف لخضر سداس المواطنين والمواطنات على المشاركة بقوة في الإنتخابات المحلية التي تُجرى اليوم السبت.

وقام والي الشلف بواجبه الإنتخابي صبيحة اليوم السبت بمركز متوسطة السلام. كما أبدى الوالي ارتياحه لظروف التنظيم التي وصفها بالمحكمة والجيدة من قبل القائمين على المركز.

وفي تصريح له على هامش الإدلاء بصوته الإنتخابي، حث الوالي جميع المواطنين على الخروج والمشاركة بقوة في الإنتخابات. كما أن الإنتخاب يمكنهم من إختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والولائية من أجل إنجاح هذا العرس الإنتخابي.

كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الناخبة بولاية الشلف تقدر 7525495 ناخب وناخبة. موزعين على 380 مركز إنتخابي و 1918 مكتب إنتخابي بزيادة مركزين و 4 مكاتب جديدة.

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