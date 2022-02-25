الشلف: وضع 3 إقامات جامعية بسعة 4 ألاف سرير حيز الخدمة
كشف اليوم، المكلف بالإعلام والإتصال على مستوى مديرية الخدمات الجماعية مولود عكاكزة، عن وضع 3 إقامات جامعية جديدة بسعة 4 ألاف سرير حيز الخدمة، وهذا تحضيرا لوضعها قيد الإستغلال خلال الموسم الجامعي المقبل 2022 / 2023.
ويتعلق الأمر بإقامتين على مستوى القطب الجامعي الجديد بحي الحسنية ببلدية الشلف بسعة 3500 سرير، فضلا عن إقامة أخرى جديدة بببلدية تنس بسعة 500 سرير، ليرتفع عدد الإقامات الجامعية بالولاية إلى 9 إقامات منها 5 خاصة بالإناث و 3 للذكور وإقامة واحدة مختلطة.
في ذات السياق أشار مولود عكاكزة، إلى أن الجهات الوصية قد عينت مديرا على مستوى الإقامة الجامعية الجديدة 2000 سرير بالحسنية لأجل الشروع في تجهيز هذه الأخيرة بمختلف الوسائل التي من شأنها ضمان راحة الطلبة خلال الموسم الجامعي الجديد.
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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.
وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.
كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.
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