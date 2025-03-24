الشلف: وفاة أربعيني بصعقة كهربائية في أشغال مسكن عائلي بتلعصة

توفي شخص يبلغ من العمر 44 سنة إثر إصابته بصعقة كهربائية أثناء أشغال بناء منزل ببلدية تلعصة.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة منتصف النهار (12:00 سا) من يوم الاثنين.

وتمثل الحادث في إصابة شخص بصعقة كهربائية جرّاء لمسه أسلاكاً كهربائية ذات التوتر المتوسط. أثناء قيامه بأشغال بناء بمسكن فردي خاص في طور الإنجاز، بحي ابن باديس ببلدية تلعصة، أردته قتيلا في عين المكان.

وحسب البيان نفسه، تدخلت وحدات الحماية المدنية لتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمصالح الاستشفائية بالبلدية ذاتها.

فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد الظروف الحقيقية لهذا الحادث.