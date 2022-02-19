الشلف: وفاة إمرأة وإصابة 6 أشخاص في حادث مرور بالأبيض مجاجة

خلف عشية اليوم السبت، حادث إصطدام عنيف بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 151 بمحاذاة مزرعة البيلدي ببلدية الأبيض مجاجة، وفاة إمرأة تبلغ من العمر 42 سنة.

فيما أصيب 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في مختلف أنحاء الجسم.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف وإجلاء المصابين إلى مستشفى أولاد محمد. أين تم تسجيل وفاة إمرأة متأثرة بالجروح البليغة التي تعرضت لها.

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