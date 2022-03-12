الشلف: وفاة شخص في حادث مرور بأولاد الجيلالي

توفي اليوم السبت، شخص إثر حادث إصطدام عنيف بين شاحنة و سيارة سياحية. بالمكان المسمى الملاحة ببقعة أولاد الجيلالي على المحور الوطني رقم 19أ.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف سائق السيارة الذي أصيب بجروح في مختلف أنحاء الجسم .وإجلائه إلى مستشفى الصبحة لتلقي العلاج. أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالجروح التي تعرض لها جراء الحادث المميت.

طالع أيضا:

الشلف: مصرع شاب وإصابة آخر بجروح في حادث مرور بالطريق السيار

لقي شخص مصرعه في حادث مرور سجلته مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف صبيحة اليوم الجمعة في حدود الساعة 05سا 00د.

الحادث وقع على محور الطريق السريع شرق-غرب بمنطقة سونلغاز إتجاه الجزائر. و تمثل الحادث في اصطدام مابين سيارة سياحية من نوع ” توران فولسفاقن ” و شاحنة من نوع ” JMC “محملة بقضبان الحديد لسوء الحظ اسفر الحادث على وفاة شخص يبلغ 28 سنة من عمره في عين المكان كان على متن السيارة بجانب السائق الذي اصيب هو كذلك بجروح و الام على مستوى الظهر تم اسعافه و اجلاء الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الصبحة.

طالع أيضا

الشلف: 3 جرحى في حادث إنحراف سيارة بطريق بيسة

أصيب اليوم، 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حصول حادث إنحراف سيارة وإنقلابها على مستوى الطريق البلدي الذي يربط بين منطقتي تمزقيدة وبيسة ببلدية بني حواء.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإسعاف الجرحى وإجلائهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بيني حواء مركز لتلقي العلاج.

5 جرحى في حادث إنحراف سيارة بواد أسلي