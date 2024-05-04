الشلف: وفاة شخص و إصابة 3 آخرين في حادثي مرور متفرقين بالطريق السيار شرق غرب

لقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادثي مرور متفرقين وقعا مساء اليوم على مستوى الطريق السيار شرق - غرب ببلدية سنجاس .

و حسب بيان لخلية الإعلام و الاتصال بذات المديرية أن مصالح الحماية المدنية سجلت في حدود الساعة السادسة حادث دهس سيارة سياحية لشخص على مستوى الطريق السيار شرق _ غرب إتجاه وهران بالتحديد بمنطقة الزواتنية ببلدية سنجاس أردته قتيلا في عين المكان .

الضحية هو صاحب سيارة توقف لتقديم المساعدة عند رؤيته لحادث آخر وقع في نفس الوقت و في الإتجاه الآخر للطريق السيار شرق _ غرب أي اتجاه الجزائر العاصمة ، و تمثل في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بالحاجز الإسمنتي .

وأشار ذات البيان إلى أن الحادث الثاني خلف إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ، تم إسعافهم ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية ، في حين فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد الظروف الحقيقية للحادثين