الشلف: وفاة طبيبة بشرارة كهربائية في واد أسلي

توفيت اليوم الجمعة، طبيبة بشرارة كهربائية على مستوى مسكنها الوظيفي بمستوصف قرية سيدي جيلالي بلزرق ببلدية وادي أسلي.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الحادثة قد حصلت دقاىق فقط قبل آذن المغرب والإفطار .على مستوى حمام مسكنها العائلي.

حيث تدخلت مصالحي الحماية المدنية والدرك الوطني لفتح تحقيق معمق في أسباب هذا الحادث الأليم. وإجلاء جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الصبحة.

تدخلت اليوم الجمعة، مصالح الحماية المدنية، لإخماد حريق إندلع بمسكن فردي يقع ببقعة عين سردون ببلدية عين أمران بولاية الشلف، بسبب حصول شرارة كهربائية على مستوى مأخذ التيار.

حيث تمكنت عناصر الوحدة المتدخلة من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما تم تسجيل خسائر مادية تمثلت في إحتراق كل الأثاث التي كانت متواجدة داخل إحدى الغرف.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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الشلف: توقيف 4 أشخاص لحيازتهم بندقية فانتازيا بدون رخصة

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بالشلف، خلال الساعات الأخيرة من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 44 سنة بتهمة التورط في حمل سلاح ناري ثمثل في بندقية فانتازيا بدون رخصة. حيث تم إنجاز ملفات قضائية في حق المتهمين الموقوفين وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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