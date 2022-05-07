الشلف: وفاة عامل في ورشة أشغال حفر قنوات الصرف الصحي بسيدي عكاشة
لقي عامل مصرعه اثر انهيار ترابي عليه في ورشة اشغال حفر قنوات الصرف بأحد البنايات السكنية قيد الانجاز قرب محطة المسافرين ببلدية سيدي عكاشة، بولاية الشلف.
وفي هذا السياق، تنقلت مصالح الحماية المدنية وحدة سيدي عكاشة، لتقديم الاسعافات، غير أن الضحية البالغ من العمر 37سنة فارق الحياة متأثرا بإصاباته اثر الكمية الكبيرة من التراب.
و التي انهارت عليه في الحفرة ذات العمق 2٫5م تم تحويله بعد ماتم الانتهاء من الاجراءات القانونية من طرف المصالح المعنية الى مستشفى تنس.
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الشلف: العثور على الطفل المختفي هيثم بالمسجد العتيق
كما أكدت عشية اليوم الجمعة، مصادر محلية متطابقة بأنه قد تم العثور على الطفل المدعو هيثم قانيت بعد ساعات من إختفائه عن مسكنه العائلي بضواحي الشقة من قبل بعض المصلين على مستوى المسجد العتيق وسط مدينة الشلف.
في ذات السياق، أشارت ذات المصادر إلى أن مصالحي الدرك و الأمن كانت قد باشرتا عملية بحث واسعة النطاق تكللت بالعثور على على الطفل هيثم البالغ من العمر حوالي 11 سنة في صحة جيدة ليتم نقله إلى مقر أمن الولاية قبل تحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية الشلف لإستكمال إجراءات تسليمه لوالده.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الوطني بالشلف، قد سبق لها و أن تلقت بلاغا عن إختفاء نفس الطفل خلال الفترة الأخيرة قبل التدخل والعثور عليه داخل إحدى المدارس بضواحي الشقة.
طالع ايضا: الشلف: إنهيار صخري وانقطاع الطرقات بسبب الأمطار
تسببت اليوم، التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط أمطار غزيرة على مختلف مناطق ولاية الشلف منذ ليلة أمس. في قطع الطريق الولائي رقم 174 في جزئه الرابط بين دوار أولاد موهني وتاوقريت مركز.
وانقطع الطريق بفعل السيول الجارفة التي غمرت منشأة فنية بعد إنسدادها. الحالة التي تسببت في إنحراف حافلة لنقل المسافرين وتوقف حركة المرور.
وفي سياق ذي صلة، سجلت “النهار أونلاين”، تدخل مصالح الحماية المدنية رفقة جمع من المواطنين لإصلاح هذه النقطة السوداء.
كما تسببت السيول في إنقطاع الطريق الرابط بين بقعة الميزاب و تاوقريت مركز. بعد أن غمرت مياه الأمطار أحد الجسور. ما جعل حركة المرور تتوقف منذ صباح اليوم في إنتظار تدخل الجهات الوصية لإصلاح هذه النقطة السوداء.
الشلف: إنهيار صخري يتسبب في إنقطاع الطريق الولائي رقم 44 بتلعصة
وتسببت اليوم، الأمطار الغزيرة المتساقطة على مختلف مناطق ولاية الشلف، في إنهيار صخري عند المكان المسمى كاف لقبار. ما تسبب في إنقطاع كلي للطريق الولائي رقم 44 في جزئه الرابط بين منطقة تاغزولت وتلعصة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن هذا الإنهيار، تسبب في شل حركة المرور بالمنطقة. كما أجبر مستعملي الطريق إلى تغيير مساراتهم باتجاه الطريق الوطني رقم 11 عبر بلدية سيدي عبد الرحمن. أو بإتجاه الطريق الوطني رقم 19 عبر بلدية أبو الحسن. بولاية الشلف في إنتظار تدخل الجهات الوصية لإزالة الصخور المتساقطة على مستوى كاف لقبار.