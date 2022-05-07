الشلف: وفاة عامل في ورشة أشغال حفر قنوات الصرف الصحي بسيدي عكاشة

لقي عامل مصرعه اثر انهيار ترابي عليه في ورشة اشغال حفر قنوات الصرف بأحد البنايات السكنية قيد الانجاز قرب محطة المسافرين ببلدية سيدي عكاشة، بولاية الشلف.

وفي هذا السياق، تنقلت مصالح الحماية المدنية وحدة سيدي عكاشة، لتقديم الاسعافات، غير أن الضحية البالغ من العمر 37سنة فارق الحياة متأثرا بإصاباته اثر الكمية الكبيرة من التراب.

و التي انهارت عليه في الحفرة ذات العمق 2٫5م تم تحويله بعد ماتم الانتهاء من الاجراءات القانونية من طرف المصالح المعنية الى مستشفى تنس.

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كما أكدت عشية اليوم الجمعة، مصادر محلية متطابقة بأنه قد تم العثور على الطفل المدعو هيثم قانيت بعد ساعات من إختفائه عن مسكنه العائلي بضواحي الشقة من قبل بعض المصلين على مستوى المسجد العتيق وسط مدينة الشلف.

في ذات السياق، أشارت ذات المصادر إلى أن مصالحي الدرك و الأمن كانت قد باشرتا عملية بحث واسعة النطاق تكللت بالعثور على على الطفل هيثم البالغ من العمر حوالي 11 سنة في صحة جيدة ليتم نقله إلى مقر أمن الولاية قبل تحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية الشلف لإستكمال إجراءات تسليمه لوالده.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الوطني بالشلف، قد سبق لها و أن تلقت بلاغا عن إختفاء نفس الطفل خلال الفترة الأخيرة قبل التدخل والعثور عليه داخل إحدى المدارس بضواحي الشقة.

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