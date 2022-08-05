الشلف: 3 سنوات حبس نافذة لشخصين بتهمة النصب والسرقة

أدانت، محكمة الشلف شابين بعقوبة 03 سنوات حبس نافذة بتهمي تورطهما في قضية تخص الإحتيال والسرقة راح ضحيتها شاب في العقد الثالث كان بصدد بيعهما سيارة من نوع رونو كونغو بقيمة مالية تقدر ب 500 مليون سنتيم.

تفاصيل قضية الحال تعود حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن ولاية الشلف، إلى الأسبوع المنصرم لما باشرت مصالح الأمن الحضري الخامس فتح تحقيق معمق في الشكوى التي تقدم بها الضحية بعد إكتشاف تعرض زجاج سيارته للكسر وسرقة المبلغ المتفق عليه مع المتهمان الذين كانا بصدد شراء السيارة.

في وقت أسفرت فيه تحريات الضبطية القضائية بأن المتهمان قد أعدا خطة مسبقة تتلخص في التظاهر بإتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها في عملية الشراء، وبعد الإتفاق على المبلغ الذي كان من المفروض إيداعه على مستوى المؤسسة البنكية حاولا المتهمان إقناع الضحية بالتوجه في طريقهما إلى البلدية لإتمام إجراءات نقل الملكية وبعد إلحاحهما وافق البائع حيث تم ترك السيارة قبالة المقر وعلى متنها أحد المتهمان لحراستها وبحوزته مبلغ الشراء.

وبعد عودة البائع رفقة أحد المتهمان وجدا زجاج السيارة مكسور ما يشير إلى تعرض السيارة للسرقة، ليقوم الضحية بإيداع شكوى على مستوى مصالح الأمن الحضري الخامس التي فتحت تحقيقا في قضية الحال قبل توقيف المتهمان واحالتها على العدالة التي أدانتهما بعقوبة 03 سنوات حبس نافذة بتهمتي التورط في قضيتي النصب و السرقة.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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