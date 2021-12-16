الشلف: 6 أشهر موقوفة التنفيذ لمواطن قام بغلق ممر عمومي بالشرفة

أيدت محكمة الإستئناف لدى مجلس قضاء الشلف، الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية والقاضي بإدانة أحد المواطنين بعقوبة 6 أشهر موقوفة التنفيذ نظير قيامه بأشغال أدت إلى تضييق ممر عمومي و البناء دون رخصة على مستوى حي الشرفة القديمة ببلدية الشلف.

وحسب مصادر النهار، فإن قضية الحال تخص المتهم ش.أ الذي تمت متابعته قضائيا بتهمة عرقلة وتضييق الممر المؤدي إلى مجموعة من السكان بالشرفة القديمة، في وقت صرح الشاكي المدعو ب.س بأنه تعرض للتهديد والضرب والسب، إلى جانب توجيه تهمة أخرى للمتهم تتعلق بإرتكاب جنحة التقليل من شأن الأحكام القضاىية بعد صدور أحكام رفض تنفيذها والتوقف عن أشغال البناء، في وقت صرح فيه المتهم بأنه يمتلك مقررة قبول صادرة عن بلدية الشلف.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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