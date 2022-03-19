الشلف: 6 جرحى في إصطدام بين سيارتين بعنصر النحاس

أصيب عشية اليوم، 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حصول إصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين. على المحور الوطني رقم 19 عند مفترق طرق عنصر النحاس ببلدية سيدي عكاشة.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف المصابين وإجلائهم على جناح السرعة إلى مستشفى زيغوت يوسف بتنس لتلقي العلاج.

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