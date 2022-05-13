الشلف: 7 سنوات حبسا نافذا لمروّج مخدرات بأم الدروع
أفادت اليوم، مصادر مطلعة بأن محكمة الشلف، قد سلطت عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة. في حق شخص يبلغ من العمر 40 سنة بتهمة التورط في قضية جديدة تخص ترويج المخدرات.
وتعود تفاصيل قضية الحال إلى بحر الأسبوع المنصرم لما باشرت مصالح الأمن الحضري التابعة لإقليم بلدية أم الدروع بولاية الشلف. فتح تحقيق القضية إثر ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر الشرطة مفادها قيام أحد الأشخاص المعروفين لدى مصالح الشرطة. بحيازة كيف معالج و ترويجه عبر إقليم الاختصاص.
و بعد مراقبة وترصد نشاط هذا الأخير و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم توقيف
المشتبه فيه. متلبسا بحيازة صفيحة من الكيف المعالج بوزن 92 غ كما ضبط لديه سلاح أبيض محظور خنجر. و مبلغ مالي 37 ألف دج من عائدات ترويج وبيع المخدرات.
وبعد إستكمال ملف الإجراءات الجزائية تم إنجاز الملف الجزائي للمتهم الموقوف. وإحالته أمام محكمة الشلف التي أدانته بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذة.
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تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يروّج المخدرات، مع حجز 350 صفيحة بما يعادل 35 كلغ.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، فقد تحصلت قوات الأمن ممثلة في فرقة البحث و التدخل التابعة لأمن ولاية قسنطينة على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية معتبرة من المخدرات من ولاية شرقية الى احدى ولايات الوسط مرورا بقسنطينة.
وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر، أنه تم تجسيد خطة مهنية محكمة مكنت من توقيف المعني في نقطة مراقبة فجائية. ليتم اقتياده الى مقر الفرقة و الإستعانة بالكلاب البوليسية في التفتيش. أين تم العثور على الكمية المحجوزة داخل هيكل السيارة بعد ازالة جزء معدني من المركبة تم استحداثه قصد اخفاء الكمية. كما تم العثور على 350 صفيحة من المخدرات يقدر وزنها ب 35 كلغ. ليتم إتخاد الاجراءات القانونية اللازمة ضد المعني.
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طبيب الأمراض العقلية يتاجر بالمهلوسات في قسنطينة
مكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية على إثر نقطة مراقبة فجائية بأحد مفترقات الطرق بمدينة قسنطينة من توقيف في البداية شخصين على متن مركبة وبحوزتهما كمية من المهلوسات وسلاح أبيض مع مبلغ مالي.
وتم ضبط كمية أخرى بعد تفتيش المساكن بإذن من النيابة. كما مكن التحقيق المعمق في القضية من الوصول إلى تورط طرف ثالث في القضية.
ويتعلق الآمر بطبيب مختص في الأمراض العقلية، تم توقيفه في وقت سابق لتورطه في قضية مماثلة. أين أودع في المؤسسة العقابية، ليستكمل التحقيق معه وفق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة.
بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدم ثلاثتهم بموجبه أمام النيابة المحلية.