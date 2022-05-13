الشلف: 7 سنوات حبسا نافذا لمروّج مخدرات بأم الدروع

أفادت اليوم، مصادر مطلعة بأن محكمة الشلف، قد سلطت عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة. في حق شخص يبلغ من العمر 40 سنة بتهمة التورط في قضية جديدة تخص ترويج المخدرات.

وتعود تفاصيل قضية الحال إلى بحر الأسبوع المنصرم لما باشرت مصالح الأمن الحضري التابعة لإقليم بلدية أم الدروع بولاية الشلف. فتح تحقيق القضية إثر ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر الشرطة مفادها قيام أحد الأشخاص المعروفين لدى مصالح الشرطة. بحيازة كيف معالج و ترويجه عبر إقليم الاختصاص.

و بعد مراقبة وترصد نشاط هذا الأخير و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم توقيف

المشتبه فيه. متلبسا بحيازة صفيحة من الكيف المعالج بوزن 92 غ كما ضبط لديه سلاح أبيض محظور خنجر. و مبلغ مالي 37 ألف دج من عائدات ترويج وبيع المخدرات.

وبعد إستكمال ملف الإجراءات الجزائية تم إنجاز الملف الجزائي للمتهم الموقوف. وإحالته أمام محكمة الشلف التي أدانته بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذة.

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