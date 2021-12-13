الشلف: إنقاذ 4 أطفال في حادث إحتراق مسكن بواد أسلي

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لأجل إنقاذ وإسعاف 4 أطفال أصيبوا بحالة صدمة ناهيك وصعوبة التنفس جراء الدخان المتصاعد داخل مسكن تعرض للإحتراق على مستوى حي سونلغاز بواد أسلي.

حيث تمكنت عناصر وحدة الوحدة المتدخلة، من إنقاذ وإسعاف الأطفال المصابين والسيطرة على الحريق الذي خلف خسائر مادبة معتبرة. تمثلت في إحتراق كل الأثاث والأفرشة التي كانت داخل المسكن المذكور.

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شهدت منذ قليل ساحة الثورة وسط مدينة عنابة نشوب حريق بسيارة سياحية من نوع “داسيا داستر” على متنها امراة في العقد الخامس .

هذا وقد تنقلت عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان لاخماد النيران التي اندلعت بالسيارة دون تسجيل اي خسائر بشرية .