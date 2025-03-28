الشلف: إتلاف كمية من المعسلات والحلوى التقليدية كانت تحضّر في ظروف كارثية

تمكنت شرطة الشلف ممثلة بعناصرالمصلحة الولائية للشرطة العامة و فرع الشرطة العامة بالأمن الحضري السادس، على اثر عملية مداهمة ورشة سرية لتحضير الحلويات التقليدية بحي بن سونة بمدينة الشلف.

وجاءت العملية استغلالا لمعلومات عن نشاط هذه الاخيرة في ظروف غير مهيأة وتنعدم للشروط القانونية و الصحية، من حجز كمية من الحلويات التقليدية غير صالحة للاستهلاك تمثلت في :

- 119 كغ زلابية من انواع مختلفة

– 20 كلغ من حلوى المقروط

– 20 لتر زيت القلي مستعمل

– 60 لتر عسيلة محضرة

– 04 كلغ عجينة محضرة.

اضافة الى قنطارين من مادة السكر و قنطار من مادة الفرينة ، اين تم الوقوف رفقة مصالح التجارة و النظافة لبلدية الشلف، على ظروف تحضير و صناعة هذه المواد في مكان تنعدم فيه تماما شروط النظافة ، استعمال ٱلات و اغراض في التحضير غير مطابقة و مضرة بالصحة ، بعين المكان جرى حجز و إتلاف المحجوزات.

– بالتنسيق مع النيابة المختصة تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها الذي فتح هذه الورشة لممارسة هذا النوع من النشاط دون القيد في السجل التجاري ، مع عدم احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها ، وانجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية .