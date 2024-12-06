الشمال يكافئ بونجاح بعقد جديد
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلنت إدارة نادي الشمال القطري، اليوم الجمعة، تمديد عقد مهاجم الفريق الأول، الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لموسم إضافي. حتى جوان 2027.
وجاء هذا القرار من إدارة نادي الشمال، بعد 6 أشهر فقط من انضمام الهداف الجزائري إلى الوافد الجديد لدوري نجوم قطر.
وتألق المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، بتسجيله 10 أهداف كاملة وتقديمه 4 تمريرات حاسمة. في 10 مباريات خاضها مع الشمال لحد الآن. مجسدا نفسه هدافا لدوري نجوم قطر و أكثر لاعب مساهمة تهديفيا برصيد 14 مساهمة.
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