الشهيد إسماعيل دوسن كانت لديه أقل من 3 دقائق في يده قبل الكارثة

الوطني
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الشهيد إسماعيل دوسن كانت لديه أقل من 3 دقائق في يده قبل الكارثة صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

قال الطيار العسكري المتقاعد، يوسف بوغازي، أن قائد الطائرة المتحطمة ببوفاريك الشهيد اسماعيل دوسن، حاول تفادي الكارثة بالسقوط على بالمنطقة السكنية بني مراد.

وأوضح صديق الشهيد دوسن، أنّ الطاقم الطائرة كان أمامه 3 دقائق فقط قبل حدوث الكارثة كون المنطقة التي سقكت فيها لا تبعد عن المطار بكثير.

مؤكدا أن سرعة الطائرة عند الاقلاع تصل حتى 300 كلم/ساعة وعلى بعد 3 دقائق على مدينة بني مراد.

وتوقع يوسف بوغازي أن الطاقم لم يتكلم مع الركاب لضيق الوقت مفترضا أن المكلف بالتصال الذي كان ضمن الطاقم تكلم مع برج المراقبة.

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