الشيخ العلامة آيت علجت حي يرزق

كذبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الإشاعة المتداولة حول وفاة العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت.

وقالت الجمعية في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في فايسبوك:”نقلت بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي خبرا تشير فيه إلى وفاة الرئيس الشرفي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت.

نفيد أن هذا الخبرعار عن الصحة، ونعلن للرأي العام أن علاّمة الجزائر على قيد الحياة على ما بالشيخ من اعتلال الصحة وتقدم السن.

نسأل الله أن يحفظه ويبارك له في عمره وينفع الأمة بعلمه.والموت حقّ …لكن إرسال الكلام على هذا النحو في وسائط الإعلام والتواصل الاجتماعي أمر مثير للاستغراب فعلا.علما أنها ليست المرة الأولى …في هذا الشأن. نسأل الله العافية والسلامة.