الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يهنئ الرئيس تبون يعيد الفطر 

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وخلال المكالمة، هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس تبون بعيد الفطر المبارك.

وعبّر الرئيس الإماراتي لرئيس الجمهورية عن تمنياته بموفور الرخاء والتقدم للشعب الجزائري.

ومن جانبه، بادل رئيس الجمهورية، الرئيس الإماراتي تهاني العيد، متمنيا للشعب الإماراتي الشقيق، كل الخير.

كما اتفق الرئيسان على لقاء يجمعهما في أقرب الآجال.