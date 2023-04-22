الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يهنىء الرئيس تبون بعيد الفطر

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هنأ الرئيس والشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر.

وخلال المكالمة هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا للجزائر مزيدًا من الرقي والرخاء.

بدوه شكر رئيس الجمهورية الشيخ حمد بن خليفة أمير دولة قطر السابق، مبادلًا إياه التهاني بهذه المناسبة السعيدة متمنيًا له وللشعب القطري مزيدًا من الرخاء والهناء.