الشيف بوراك يبكي بحرقة ويطلب المساعدة.. “لا نستطيع فعل شيء”

انتشر فيديو للشيف التركي الشهير بوراك وهو يبكي بحرقة قلب بعدما دمّر الزلزال الذي ضرب تركيا العديد من المنازل والأبنيّة. والذي راح ضحيّته الآلاف من القتلى والجرحى.

كما طلب الشيف بوراك المساعدة، وقال “إنهم لا يستطيعون فعل شيء في هذا الوضع الصعب التي تمرّ بها تركيا”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par One TV (@onetvlebanon)

وكان قد تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي فيديو لرجل سوري، وهو يركض بسرعة وبين ذراعيه طفل رضيع، والذي يبدو عليه أنه حديث الولادة. وكان يركض بسرعة لينقذه من برودة الجو ويبحث عن غطاء له.

ولم تمر إلا ساعات قليلة ويصبح الفيديو وصورة الرضيع في تراندات العالمية. موضحين أن والدته قد توفيت بعد ولادته وتركته وحيدًا لمواجهة العالم، وذلك في بلدة جندرس شمال غرب حلب في سوريا.

ويتصدر الآن كل من الأم والرضيع تريند فيسبوك، حيث انتشر الفيديو بسرعة البرق بين مستخدمي فيسبوك. وحاز الفيديو على تعاطف كبير بين مستخدمي فيس بوك من جميع أنحاء الوطن العربي. معبرين عن حزنهم وأسفهم لهذا الحدث المؤسف الذي تعرضت له سوريا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي فيسبوك مع الفيديو، حيث حصد الفيديو على آلاف التعليقات، التي تدعو بالرحمة للأم. وتدعو الله بأن يحفظ الطفل الرضيع وينجيه، كما حصل على عدد كبير من المشاركة والتفاعل.