الشيف بوراك يتصالح مع والده بعد تدخل شخصية عربية

تصالح الشيف التركي الشهير “بوراك”، مع والده، بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينهم مؤخراً بسبب بيع الأخير لمطاعم وإسم إبنه دون علمه.

وشارك رجل الأعمال اليمني حامد المقطري، مقطع فيديو يوثق لحظات الصلح بين الشيف بوراك ووالده.

وظهر راعي الصلح بصحبة الشيف بوراك ووالده بعد أن شارك الوسيط فيديو عبر ستوري حسابه على إنستغرام يوثّق مصالحتهما.

وقال المقطري: “حبيبي بوراك ووالده الغالي.. اليوم أصلحت بين بوراك وأبوه… أسأل الله لهم التوفيق والنجاح”.

ثم أضاف ناصحاً بوراك: “بوراك حبيبي، أهم شيء أنت وبابا. في مثل يمني يقول الدم عمرو ما يصير ماء، وأنت وبابا أهم شيء حبيبي، ربي يحفظك”.

وتكلّم اسماعيل، والد بوراك في الفيديو، ليثني على ما قاله المقطري ويُضيف : “حامد من الناس الطيبين وصديقنا منذ عشر سنين أو خمسة عشرة سنة”.

أما بوراك، فقد بدا سعيدًا ولم يقم بالتعليق، بل اكتفى بالابتسامة وإلقاء التحية بيده على المتابعين.

جدير بالذكر إلى أن الصلح جاء بعد خلاف كبير تصدر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، والصحافة منذ أسابيع.

ونشب الخلاف بعد أزمة ثقة بين بوراك ووالده، حيث رفع بوراك سابقًا قضية قانونية ضد والده، إتّهمه فيها بالاحتيال عليه سرًا وبيع سلسلة مطاعمه الشهيرة.