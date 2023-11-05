الصاعد الجديد للقسم الثاني هواة يعلن انسحابها من المنافسة

أعلنت إدارة نادي شبيبة ڤير، الناشط في القسم الثاني هواة وسط غرب، عن انسحاب الفريق من منافسات الموسم الجاري.

ونشرت إدارة شبيبة قير، بيان، أوضحت من خلاله الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها النادي بداية الموسم الجاري.

كما فصّل مسؤولي النادي، في العراقيل التي تواجههم في خوض منافسة البطولة، أبرزها المشاكل المادية.

وبالنظر لكل هذه المعوقات، اتخذت إدارة فريق شبيبة قير، قراراها بالانسحاب من منافسة الموسم الجاري، مع ابقاء الوضعية مفتوحة لكل المبادرات والاقتراحات.