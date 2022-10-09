الصالون الدولي للبصريات والنظارات من 10 إلى 12 نوفمبر بالعاصمة

ومن المقرر أن تقام الطبعة الـ16 للصالون الدولي للبصريات والنظارات من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة. حسبما جاء في بيان، لمنظمي هذه التظاهرة.

كما أوضح ذات البيان، أن هذه الطبعة ستقام تحت رعاية وزارتي الصناعة الصيدلانية والصحة، تمثل “ملتقى للمبادلات”. تتلاقى خلاله الصحة والتقنية والفعالية والموضة.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الصالون سيسمح بإعطاء نظرة حول ما ينتج في الجزائر في مجال البصريات وكذا الابتكارات. يشكل أيضا -من خلال هذه اللقاءات بالمهنيين الوطنيين و الاجانب- فضاء لتبادل التجارب والخبرات حول مختلف العروض.

و يتعلق الامر، بموعد سنوي يتلاقى فيه صناع الزجاج والمخابر وممثلي العلامات الدولية والموزعين. كما سيتم خلال هذا الموعد تنظيم ايام مهنية، يتم فيها مناقشة مسائل متعلقة بهذا المجال.