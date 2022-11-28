الصالون الدولي للعقار والسكن.. تخفيض بـ 150 مليون سنتيم لسعر السكنات

كشف أكرم سيدي يخلف، محافظ الصالون الدولي للعقار والسكن والبيوت الذكية في طبعته الثامنة، وصالون الديكور في طبعته التاسعة لوهران، بتسجيل أزيد من 9 ألاف زائر. كما تم تخفيض في سعر السكنات المنجزة وصل إلى 1.5 مليون دج.

وأبرز محافظ الصالون، في تصريح لـوأج، أن هذه الطبعة شهدت إقبالا كبيرا للزوار بما في ذلك المهنيين. خصوصا في نهاية الأسبوع، حيث تجاوز عددهم 9 آلاف زائر مع تقديم تخفيضات في سعر السكنات المنجزة في مختلف الصيغ على غرار الترقوي الحر والترقوي العمومي وصلت إلى غاية 1.5 مليون دج.

كما أشار محافظ الصالون، إلى أنه تم خلال هذه التظاهرة التي دامت خمسة أيام تسجيل العديد من الطلبات والحجوزات للمواطنين. لعدد كبير من السكنات في صيغة الترقوي الحر الجاري تجسيدها بولايات وهران وتلمسان والجزائر العاصمة وغليزان ومستغانم وبجاية.

كما تم أيضا خلال الصالون إبرام اتفاقيات بين المرقين العقاريين والشركات المختصة في مجال الديكور لتجهيز السكنات. خاصة منها الذكية والمقتصدة للطاقة على غرار تسيير الإنارة والتدفئة. بالإضافة كذلك إلى التكييف عن بعد واقتصاد الكهرباء والتقنيات الإلكترونية. ونظم الإتصال المستخدمة في العمارات وغيرها.

وقد كانت هذه التظاهرة بالصالون فرصة لربط إتصالات تجارية بين المتعاملين الإقتصاديين المحليين وشركات أجنبية متواجدة بالجزائر في مجال العقار والسكن. من خلال لقاءات ثنائية بهدف تشجيع الشراكة.

كما تعرف الجمهور أيضا على العروض العقارية والجديد بخصوص السكنات الذكية. والهياكل التي تجمع إقتصاد الطاقة والرفاهية والأمن، كما أشير إليه.

للتذكير فقد شارك في هاتين التظاهرتين المنظمتين من قبل وكالة اتصال “أب كونسبت ديزين”، أزيد من 100 عارض من الجزائر وكذا شركات أجنبية لها شراكة مع مؤسسات جزائرية ممثلة لدول مختلفة على غرار تركيا وإسبانيا وفرنسا وغيرها.

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