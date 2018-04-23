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الصحافة الإسبانية: “من الرائع مشاهدة بودبوز”

الرياضة
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الصحافة الإسبانية: “من الرائع مشاهدة بودبوز”
بقلم كريم.تيغرمت

أشادت الصحافة الإسبانية، بالدولي الجزائري، رياض بودبوز، والمشوار الذي يقدمه مع ريال بيتيس، في أول موسم له في الليغا الإسبانية.

وسلط موقع “استاديو ديبورتيفو” الإسباني، الضوء على مردود رياض بودبوز، في آخر مباراة جمعت فريقه بنادي أتليتيكو مدريد، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

حيث أكد أنه من الرائع مشاهدة بودبوز فوق الميدان، بالنظر لفنياته ومردوده الذي جعله قطعة أساسية في تشكيلة ريال بيتيس.

وكشفت الصحافة أن مستوى لاعب الخضر، في تطور مستمر، حيث قدم 55 تمريرة في هذه المباراة، بمعدل نجاح بلغ 88%، اضافة للدور الدفاعي الذي قدمه.

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